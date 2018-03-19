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Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Виннипегом»
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Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Виннипегом» 

Газета.Ru 11 часов назад
«Виннипег Джетс» обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:2, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дублем отметился Патрик Лайне и догнал Александра Овечкина в списке снайперов. У обоих теперь по 43 шайбы. Еще по одной шайбе забросили Бен Чиарот и Блэйк Уилер. У «Далласа» отметились Маттиас Янмарк-Нюлен и Джейми Бенн.
Российский форвард «звезд» Александр Радулов отметился голевой передачей.
"Даллас" потерпел пятое поражение подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Виннипег Джетс" (Виннипег) — «Даллас Старз» (Даллас) — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
1:0 — Лайне (Бафлин, Уилер) — 19:59 (5х4)
1:1 — Янмарк-Нюлен (Питлик, Факса) — 21:13  2:1 — Чьяро (Лаури, Армия) — 22:17  3:1 — Лайне (Штястны, Элерс) — 26:43  3:2 — Бенн (Радулов, Клингберг) — 37:13 (5х4)
4:2 — Уилер (Шайфли, Копп) — 58:31 (en)
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