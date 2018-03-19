Ещё
Игрок «Йокерита» сравнил ЦСКА образца нынешнего и прошлогоднего плей-офф
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок «Йокерита» сравнил ЦСКА образца нынешнего и прошлогоднего плей-офф 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Защитник финского «Йокерита» Оливер Лауридсен сравнил прошлогодний ЦСКА, в серии с которым его команда проиграла со счетом 0:4 и команду нынешнего года.
"Армейцы предлагали больше силовой борьбы, старались прессинговать нас в нашей зоне, не давали начать атаку", — приводит слова игрока газета «Известия».
"Сейчас ЦСКА при обороне стараются встречать нас у своей синей линии, но защитники по-прежнему стараются навязывать борьбу. При этом ЦСКА стал больше контролировать шайбу в атаках, играет более комбинационно, изматывая соперника при игре без шайбы", — сказал датчанин.
Он отметил, что не удивлен этому, потому что в межсезонье в команду пришло очень много индивидуально сильных хоккеистов.
Счет в серии 2:0 в пользу армейцев. Третий матч пройдет в Хельсинки 19 марта. Начало в 19:30 (мск).
Газета.Ru: последние новости
Вратарь "Рейнджерс" Георгиев рассказал о различиях между жизнью в России и США Овечкин вышел на 19-е место в истории снайперов НХЛ Защитник "Вашингтона" Орлов забросил девятую шайбу в сезоне НХЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19721
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение