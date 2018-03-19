Игрок «Йокерита» сравнил ЦСКА образца нынешнего и прошлогоднего плей-офф

Защитник финского «Йокерита» Оливер Лауридсен сравнил прошлогодний ЦСКА, в серии с которым его команда проиграла со счетом 0:4 и команду нынешнего года.

"Армейцы предлагали больше силовой борьбы, старались прессинговать нас в нашей зоне, не давали начать атаку", — приводит слова игрока газета «Известия»

"Сейчас ЦСКА при обороне стараются встречать нас у своей синей линии, но защитники по-прежнему стараются навязывать борьбу. При этом ЦСКА стал больше контролировать шайбу в атаках, играет более комбинационно, изматывая соперника при игре без шайбы", — сказал датчанин.

Он отметил, что не удивлен этому, потому что в межсезонье в команду пришло очень много индивидуально сильных хоккеистов.

Счет в серии 2:0 в пользу армейцев. Третий матч пройдет в Хельсинки 19 марта. Начало в 19:30 (мск).