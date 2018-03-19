Клуб «Тампа-Бэй» обеспечил себе участие в плей-офф НХЛ

Клуб "Тампа-Бэй" гарантировал себе участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона. Об этом стало известно после поражения "Нью-Джерси" в гостевом матче регулярного чемпионата с "Анахаймом".

"Нью-Джерси" проиграл на выезде со счетом 2:4 и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 82 очка после 72 матчей. Ранее "Тампа" дома обыграла "Эдмонтон" (3:1), набрав 102 очка в 72 встречах. Таким образом, "Тампа" не опустится ниже восьмого места, гарантировав себе участие в плей-офф за десять матчей до конца регулярного чемпионата.

"Тампа-Бэй" стал вторым клубом, досрочно обеспечившим себе участие в Кубке Стэнли 2018 года. Ранее место в плей— офф забронировал прошлогодний финалист Кубка Стэнли от Западной конференции "Нэшвилл", набравший 104 очка в 71 матче.