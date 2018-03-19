Меньшиков: если бы «Авангард» прошёл «Салават», был готов играть на уколах

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков рассказал о характере травмы, полученной в серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (3-4). «В серии с «Салаватом Юлаевым» я сломал руку после броска соперника. Шайба попала в руку, был диагностирован перелом со смещением. Две недели я проходил в гипсе, осталось восстанавливаться ещё столько же. Скоро всё срастётся. Если бы «Авангард» прошёл дальше, то вышел бы играть на уколах, уже был готов к этому», — сказал Меньшиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым 28-летний Меньшиков провёл 48 матчей в регулярном чемпионате, набрав 7 (2+5) очков при показателе полезности «-4». В плей-офф сыграл в двух встречах, не набрав очков и заработав нулевой показатель полезности.