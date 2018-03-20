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Скудра и Воробьев не рассматриваются на пост главного тренера ХК «Автомобилист»
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Скудра и Воробьев не рассматриваются на пост главного тренера ХК «Автомобилист» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» рассматривает максимум трех кандидатов на пост главного тренера команды, но Петерис Скудра из нижегородского «Торпедо» и тренер сборной России Илья Воробьев в их число не входят. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор клуба Максим Рябков.
На прошлой неделе Рябков сообщил ТАСС, что екатеринбургский клуб не станет продлевать контракт с нынешним главным тренером Владимиром Крикуновым. Ранее в СМИ сообщалось, что команду в следующем сезоне может возглавить Воробьев или Скудра.
"Их [кандидатов на пост главного тренера команды] на самом деле не так много, мы выбираем максимум из трех специалистов", — сказал Рябков.
При этом, по словам директора «Автомобилиста», Скудра и Воробьев клубом не рассматриваются. «Что касается названных тренеров — нет, они не входят в число кандидатов на пост главного тренера „Автомобилиста“, — подчеркнул Рябков.
»Мы сейчас контактируем с представителями тренеров, потому что по регламенту КХЛ до 30 апреля у всех игроков и тренеров есть свои обязательства перед текущими клубами, даже если сезон уже завершен. Официальное объявление, скорее всего, можно будет делать только после первого мая", — добавил он.
При Крикунове «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, что стало лучшим результатом для клуба в его истории. В первом раунде плей-офф команда проиграла магнитогорскому «Металлургу».
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