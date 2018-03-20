Скудра и Воробьев не рассматриваются на пост главного тренера ХК «Автомобилист»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. / ТАСС /. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» рассматривает максимум трех кандидатов на пост главного тренера команды, но Петерис Скудра из нижегородского «Торпедо» и тренер сборной России Илья Воробьев в их число не входят. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор клуба Максим Рябков.

На прошлой неделе Рябков сообщил ТАСС, что екатеринбургский клуб не станет продлевать контракт с нынешним главным тренером Владимиром Крикуновым . Ранее в СМИ сообщалось, что команду в следующем сезоне может возглавить Воробьев или Скудра.

"Их [кандидатов на пост главного тренера команды] на самом деле не так много, мы выбираем максимум из трех специалистов", — сказал Рябков.

При этом, по словам директора «Автомобилиста», Скудра и Воробьев клубом не рассматриваются. «Что касается названных тренеров — нет, они не входят в число кандидатов на пост главного тренера „Автомобилиста“, — подчеркнул Рябков.

»Мы сейчас контактируем с представителями тренеров, потому что по регламенту КХЛ до 30 апреля у всех игроков и тренеров есть свои обязательства перед текущими клубами, даже если сезон уже завершен. Официальное объявление, скорее всего, можно будет делать только после первого мая", — добавил он.

При Крикунове «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, что стало лучшим результатом для клуба в его истории. В первом раунде плей-офф команда проиграла магнитогорскому «Металлургу».