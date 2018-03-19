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Белов: ХК «Витязь» проведет два товарищеских матча с московским «Динамо»
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Белов: ХК «Витязь» проведет два товарищеских матча с московским «Динамо» 

Р-Спорт 11 часов назад
Хоккеисты подольского «Витязя» завершат сезон-2017/18 двумя контрольными матчами против московского «Динамо» и товарищеской игрой с болельщиками, сообщил главный тренер подмосковного клуба.
"Запланированы два небольших сбора: первый завершим 24 и 31 марта в Новогорске двумя товарищескими матчами с «Динамо». Затем — недельная пауза и еще дней десять будем тренироваться на земле и на льду. Ну а 21 апреля — традиционная игра с болельщиками, которой мы закроем сезон", — цитирует слова главного тренера «Витязя» Валерия Белова сайт КХЛ.
В середине января «Витязь» потерял шансы попасть в плей-офф КХЛ и по итогам текущего сезона занял 11-место в Западной конференции. «Динамо» также не отобралось в кубковую восьмерку, заняв девятое место.
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