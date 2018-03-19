Агент Слепышева подтвердил заинтересованность «Салавата Юлаева» в возвращении хоккеиста

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Анна Гришанова/. Уфимский «Салават Юлаев» заинтересован в возвращении в клуб нападающего Антона Слепышева , выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Эдмонтон». Об этом ТАСС сообщил агент игрока Станислав Романов.

"Салават Юлаев" действительно заинтересован в возвращении Антона, — сказал Романов. — Но пока о конкретике рано говорить. Он сам будет принимать решение после завершения сезона".

Слепышев был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ 2013 года под общим 88-м номером. В 2015 году он подписал контракт новичка с клубом. В нынешнем сезоне форвард провел за «Эдмонтон» 41 матч, забросив пять шайб и сделав пять результативных передач. Летом нападающий станет ограниченно свободным агентом в НХЛ.

В Континентальной хоккейной лиге права на 23-летнего Слепышева принадлежат «Салавату Юлаеву». Он был задрафтован новокузнецким «Металлургом» в 2011 году под общим первым номером. В 2013 году нападающий перешел в уфимский клуб, за который провел 142 матча, забросив 23 шайбы и сделав восемь результативных передач.