Валерий Белов: Афиногенов, несомненно, готов провести еще сезон в КХЛ

«Готов ли Афиногенов провести еще один сезон? Несомненно. Если, конечно, он сам решит, что устал головой — другое дело. Тело у него готово. Но вообще — я не вижу, что Макс устал от хоккея. Уверен, что он еще сыграет», — приводит официальный сайт КХЛ слова Белова

Максим Афиногенов выступает за «Витязь» с 2013 года. В нынешнем сезоне, в котором «Витязь» не смог пробиться в плей-офф КХЛ и финишировал на 11-м месте в таблице Западной конференции, форвард провел 47 матчей, в которых набрал 36 очков (16 шайб + 20 передач).