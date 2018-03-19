Ещё
Валерий Белов: Афиногенов, несомненно, готов провести еще сезон в КХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Валерий Белов: Афиногенов, несомненно, готов провести еще сезон в КХЛ 

Советский спорт 9 часов назад
Максим Афиногенов: Продолжу ли карьеру? Сезон закончится, посмотрим
«Готов ли Афиногенов провести еще один сезон? Несомненно. Если, конечно, он сам решит, что устал головой — другое дело. Тело у него готово. Но вообще — я не вижу, что Макс устал от хоккея. Уверен, что он еще сыграет», — приводит официальный сайт КХЛ слова Белова.
Максим Афиногенов выступает за «Витязь» с 2013 года. В нынешнем сезоне, в котором «Витязь» не смог пробиться в плей-офф КХЛ и финишировал на 11-м месте в таблице Западной конференции, форвард провел 47 матчей, в которых набрал 36 очков (16 шайб + 20 передач).
Советский спорт: последние новости
«Нэшвилл» с крупным счетом обыграл «Баффало», у Емелина передача «Ак Барс» на своем льду уступил «Металлургу» в стартовом матче серии «Бостон» подписал контракт с Донато, который забил пять голов на Олимпиаде
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972129
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение