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Третий матч второго раунда КХЛ окончен: «Локомотиву» не засчитали гол в ворота СКА
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Третий матч второго раунда КХЛ окончен: «Локомотиву» не засчитали гол в ворота СКА 

76.ru 8 часов назад
Фото: 76.ru
Сегодня ярославский «Локомотив» в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ принимал на льду «Арены-2000» питерский СКА. Матч завершился со счётом 0:2 в пользу гостей.
— Счёт в матче открыл защитник хозяев Якуб Накладал, но судьи после длительного просмотра отменили заброшенную шайбу, — говорят спортивные обозреватели. — Арбитры посчитали, что шайба перед голом покинула площадку, а потом вернулась на лёд, и лишь после этого игрок ярославской команды отправил её в ворота соперника.
Поддержать ярославскую команду пришло много болельщиков
Ранее спортивные обозреватели прогнозировали, что в этом матче будет мало забитых шайб. Следующий матч серии снова пройдёт в Ярославле. Игра состоится завтра в 19 часов в «Арене-2000».
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