Третий матч второго раунда КХЛ окончен: «Локомотиву» не засчитали гол в ворота СКА

Сегодня ярославский «Локомотив» в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ принимал на льду «Арены-2000» питерский СКА. Матч завершился со счётом 0:2 в пользу гостей.

— Счёт в матче открыл защитник хозяев Якуб Накладал , но судьи после длительного просмотра отменили заброшенную шайбу, — говорят спортивные обозреватели. — Арбитры посчитали, что шайба перед голом покинула площадку, а потом вернулась на лёд, и лишь после этого игрок ярославской команды отправил её в ворота соперника.

Поддержать ярославскую команду пришло много болельщиков

Ранее спортивные обозреватели прогнозировали, что в этом матче будет мало забитых шайб. Следующий матч серии снова пройдёт в Ярославле. Игра состоится завтра в 19 часов в «Арене-2000».