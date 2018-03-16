Ещё
Олег Знарок: Прохоркина и Зубарева вы увидите
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олег Знарок: Прохоркина и Зубарева вы увидите 

Советский спорт 16 марта 2018
— Все равно тяжелая была игра, но это плей-офф, соперник бился, нам повезло. Вратарь неплохо отстоял, меньшинство хорошо сыграло.
— Удивил состав: в 4-м звене три человека. Прохоркина и Зубарева когда увидим, как их состояние? — Увидите. Сегодня бессонная ночь, порешаем, поговорим, определимся.
— Появится Прохоркин в этой серии? — Появится, конечно, — передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Локомотив» со счетом 4:0. Отличились Вадим Шипачев, Ярно Коскиранта, Вячеслав Войнов и Владислав Гавриков. Армейцы повели в серии 1-0.
Следующая встреча состоится 17 марта в Петербурге. Игры в Ярославле пройдут 19 и 20 марта.
Советский спорт: последние новости
«Нэшвилл» с крупным счетом обыграл «Баффало», у Емелина передача Две шайбы Кучерова принесли «Тампе» волевую победу над «Эдмонтоном» «Бостон» подписал контракт с Донато, который забил пять голов на Олимпиаде
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972129
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение