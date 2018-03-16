Олег Знарок: Прохоркина и Зубарева вы увидите

— Все равно тяжелая была игра, но это плей-офф, соперник бился, нам повезло. Вратарь неплохо отстоял, меньшинство хорошо сыграло.

— Удивил состав: в 4-м звене три человека. Прохоркина и Зубарева когда увидим, как их состояние? — Увидите. Сегодня бессонная ночь, порешаем, поговорим, определимся.

— Появится Прохоркин в этой серии? — Появится, конечно, — передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Следующая встреча состоится 17 марта в Петербурге. Игры в Ярославле пройдут 19 и 20 марта.