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Григорий Денисенко: «Локомотив» бьется ради того, чтобы грохнуть СКА
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Григорий Денисенко: «Локомотив» бьется ради того, чтобы грохнуть СКА 

Советский спорт 17 марта 2018
— Первый матч за «Локомотив» и сразу в плей-офф. Какие ощущения? — Неделю назад уже знал, что, может, будет такая возможность сыграть. Обдумывал все произошедшее. Не волновался, все было нормально.
— Смен было немного. — Да, получались удаления, в большинстве я не играл, как и в меньшинстве. В основном сидел на лавке.
— Что парни говорили перед матчем? — Подбадривали, говорили не волноваться, что все будет нормально.
— Объяснили, почему именно в первое звено поставили? — Это не мое дело.
— У вас был отличный момент забить, но сами шайбу и выгребли из ворот. — Можно было порасторопнее сыграть, получился бы первый гол в первом же матче.
— Тяжело дебютировать в КХЛ сразу в плей-офф? — Скорости и мышление другие. Первые две смены сыграл, потом вкатился более-менее и не чувствовал, что это был только первый матч.
— Если дойдете до финала Кубка Гагарина — придется пропустить юниорский чемпионат мира. — Это тоже не я решаю. Не буду говорить, где сам хотел бы сыграть.
— Ждете шанса в следующих матчах серии? — Конечно. Очень хочу сыграть.
— Есть ощущение, что серия затянется? — СКА — очень мастеровитый соперник. Не знаю, как пойдет. Ничейным счетом можно быть довольным. На выезде против СКА очень тяжело играть.
— Можно вообще грохнуть СКА? — Конечно. Ради этого мы и бьемся. Надо играть и выигрывать, не волноваться, биться до последнего, верить друг в друга и все получится.
— Тренеры просили максимально коротко смены играть? — Все было как у всех: вся команда играет короткими сменами, — передает слова Денисенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Локомотив» обыграл СКА со счетом 2:1. В составе хозяев отличился Вадим Шипачев, у гостей шайбы на счету Артура Каюмова и Ильи Любушкина. Счет в серии стал 1-1.
Следующие матчи серии пройдут в Ярославле 19 и 20 марта.
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