Григорий Денисенко: «Локомотив» бьется ради того, чтобы грохнуть СКА

— Первый матч за «Локомотив» и сразу в плей-офф. Какие ощущения? — Неделю назад уже знал, что, может, будет такая возможность сыграть. Обдумывал все произошедшее. Не волновался, все было нормально.

— Смен было немного. — Да, получались удаления, в большинстве я не играл, как и в меньшинстве. В основном сидел на лавке.

— Что парни говорили перед матчем? — Подбадривали, говорили не волноваться, что все будет нормально.

— Объяснили, почему именно в первое звено поставили? — Это не мое дело.

— У вас был отличный момент забить, но сами шайбу и выгребли из ворот. — Можно было порасторопнее сыграть, получился бы первый гол в первом же матче.

— Тяжело дебютировать в КХЛ сразу в плей-офф? — Скорости и мышление другие. Первые две смены сыграл, потом вкатился более-менее и не чувствовал, что это был только первый матч.

— Если дойдете до финала Кубка Гагарина — придется пропустить юниорский чемпионат мира. — Это тоже не я решаю. Не буду говорить, где сам хотел бы сыграть.

— Ждете шанса в следующих матчах серии? — Конечно. Очень хочу сыграть.

— Есть ощущение, что серия затянется? — СКА — очень мастеровитый соперник. Не знаю, как пойдет. Ничейным счетом можно быть довольным. На выезде против СКА очень тяжело играть.

— Можно вообще грохнуть СКА? — Конечно. Ради этого мы и бьемся. Надо играть и выигрывать, не волноваться, биться до последнего, верить друг в друга и все получится.

— Тренеры просили максимально коротко смены играть? — Все было как у всех: вся команда играет короткими сменами, — передает слова Денисенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Следующие матчи серии пройдут в Ярославле 19 и 20 марта.