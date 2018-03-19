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Сухари для Коскинена. СКА пожелал голкиперу приятного аппетита
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Сухари для Коскинена. СКА пожелал голкиперу приятного аппетита 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
СКА в Твиттере опубликовал фотографию, на которое изображены три сухаря. Изображение посвящено вратарю питерцев Микко Коскинену, который сегодня, 19 марта, провел «на ноль» третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (2:0).
Для 29-летнего финского голкипера этот «сухарь» стал третьим в этом плей-офф. Ранее он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в четвертой игре серии 1/8 финала против "Северстали" и в первом матче серии с «Локомотивом».
Приятного аппетита, Микко!#ЛОКСКА pic.twitter.com/H4xZ5rtR1J
— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 19 марта 2018 г.
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