17-летний дебютант «Локомотива»: «СКА можно грохнуть» 

Нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко поделился впечатлениями от победы над СКА (2:1) во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Отметим, что для 17-летнего Денисенко эта игра стала дебютной в Континентальной лиге.
— Первый матч за «Локомотив» и сразу в плей-офф. Какие ощущения?
— Неделю назад уже знал, что, будет, может быть, такая возможность сыграть. Обдумывал все произошедшее. Не волновался, все было нормально.
— Смен было немного.
— Да, получались удаления, в большинстве я не играл, да и в меньшинстве тоже. В основном сидел на лавке.
— Что парни говорили вам перед матчем?
— Подбадривали, говорили: «Не волнуйся, все нормально будет».
— Объяснили, почему именно вместо Козуна поставили?
— Это не мое дело.
— У вас был отличный момент забить, но вы сами шайбу и выгребли из ворот.
— Можно было порасторопнее сыграть, получился бы первый гол в КХЛ в первом же матче.
— Как вам плей-офф КХЛ после МХЛ?
— Конечно, тяжело. Скорости другие, мышление другое. Но сыграл первые две смены, а потом вкатился более-менее и не чувствовал, что это был только первый матч.
— Если дойдете до финала Кубка Гагарина — придется пропустить юниорский чемпионат мира.
— Это тоже не я решаю.
— А где хотелось бы сыграть больше — в финале или на ЮЧМ?
— Не буду отвечать на этот вопрос.
— Ждете шанса в следующих матчах серии?
— Конечно. Очень хочу сыграть.
— Есть ощущение, что серия затянется?
— СКА — очень мастеровитый соперник. Не знаю, как пойдет. Но ничейным счетом по итогам двух матчей можно быть довольным. На выезде против СКА очень тяжело играть.
— Можно ли вообще грохнуть СКА?
— Конечно. Ради этого мы и бьемся. Надо играть и выигрывать, не волноваться, биться до последнего, верить друг в друга и все получится.
— Конкретно вас просили максимально короткие смены играть?
— Все было как у всех: вся команда играет короткими сменами. (Игорь ЕРОНКО)