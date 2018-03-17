17-летний дебютант «Локомотива»: «СКА можно грохнуть»

Нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко поделился впечатлениями от победы над СКА (2:1) во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Отметим, что для 17-летнего Денисенко эта игра стала дебютной в Континентальной лиге.

— Первый матч за «Локомотив» и сразу в плей-офф. Какие ощущения?

— Неделю назад уже знал, что, будет, может быть, такая возможность сыграть. Обдумывал все произошедшее. Не волновался, все было нормально.

— Смен было немного.

— Да, получались удаления, в большинстве я не играл, да и в меньшинстве тоже. В основном сидел на лавке.

— Что парни говорили вам перед матчем?

— Подбадривали, говорили: «Не волнуйся, все нормально будет».

— Объяснили, почему именно вместо Козуна поставили?

— Это не мое дело.

— У вас был отличный момент забить, но вы сами шайбу и выгребли из ворот.

— Можно было порасторопнее сыграть, получился бы первый гол в КХЛ в первом же матче.

— Как вам плей-офф КХЛ после МХЛ?

— Конечно, тяжело. Скорости другие, мышление другое. Но сыграл первые две смены, а потом вкатился более-менее и не чувствовал, что это был только первый матч.

— Если дойдете до финала Кубка Гагарина — придется пропустить юниорский чемпионат мира.

— Это тоже не я решаю.

— А где хотелось бы сыграть больше — в финале или на ЮЧМ?

— Не буду отвечать на этот вопрос.

— Ждете шанса в следующих матчах серии?

— Конечно. Очень хочу сыграть.

— Есть ощущение, что серия затянется?

— СКА — очень мастеровитый соперник. Не знаю, как пойдет. Но ничейным счетом по итогам двух матчей можно быть довольным. На выезде против СКА очень тяжело играть.

— Можно ли вообще грохнуть СКА?

— Конечно. Ради этого мы и бьемся. Надо играть и выигрывать, не волноваться, биться до последнего, верить друг в друга и все получится.

— Конкретно вас просили максимально короткие смены играть?

— Все было как у всех: вся команда играет короткими сменами. (Игорь ЕРОНКО)