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Олег Знарок: Очень много удалений, но это плей-офф, никто не хочет проигрывать
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Олег Знарок: Очень много удалений, но это плей-офф, никто не хочет проигрывать 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
СКА победил в хоккее, «Локомотив» — в борьбе. Серия превратилась в войну
— Сложная на самом деле игра. Очень много удалений с обеих сторон. Это плей-офф, никто не хочет проигрывать. Готовимся к следующему матчу.
— Было очень много эмоций, удалений. Словами успокаивали команду? — Какие-то говорил, — сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, победу СКА принесли дубль Виктора Тихонова, а также голы Александра Барабанова и Ильи Ковальчука. В составе «Локомотива» единственную шайбу забросил Егор Коршков. В третьем периоде команды на двоих набрали 64 штрафные минуты.
Счет в серии стал 3-1 в пользу армейцев. Пятая игра между командами состоится 22 марта в Петербурге. Начало встречи в 19:30.
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