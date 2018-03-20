Олег Знарок: Очень много удалений, но это плей-офф, никто не хочет проигрывать 

СКА победил в хоккее, «Локомотив» — в борьбе. Серия превратилась в войну
— Сложная на самом деле игра. Очень много удалений с обеих сторон. Это плей-офф, никто не хочет проигрывать. Готовимся к следующему матчу.
— Было очень много эмоций, удалений. Словами успокаивали команду? — Какие-то говорил, — сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, победу СКА принесли дубль Виктора Тихонова, а также голы Александра Барабанова и Ильи Ковальчука. В составе «Локомотива» единственную шайбу забросил Егор Коршков. В третьем периоде команды на двоих набрали 64 штрафные минуты.
Счет в серии стал 3-1 в пользу армейцев. Пятая игра между командами состоится 22 марта в Петербурге. Начало встречи в 19:30.