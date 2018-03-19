Ещё
Олег Знарок: СКА и «Локомотив» показывают равный хоккей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олег Знарок: СКА и «Локомотив» показывают равный хоккей 

Советский спорт 7 часов назад
— Тяжелая игра, хорошо, что выстояли пять минут в меньшинстве. Готовимся к следующему матчу.
— Почему Ковальчук не играл в начале второго периода? — Конек забился, со здоровьем все в порядке.
— С чем связаны изменения в составе? — Игры идут, календарь плотный. Если есть свежие игроки, почему бы их не задействовать.
— Можно сказать, что сегодняшняя игра была ключевой в серии? — Это плей-офф. Здесь сложно о чем-то рассуждать. Равный хоккей команды показывают.
— Плотников в эпизоде с удалением поддался эмоциям? — Нехорошим эмоциям, — передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Локомотив» со счетом 2:0 и повел 2-1 в серии. Дубль оформил Илья Ковальчук. Следующий матч серии состоится 20 марта в Ярославле. Пятая встреча пройдет 23 марта в Петербурге.
Советский спорт: последние новости
«Нэшвилл» с крупным счетом обыграл «Баффало», у Емелина передача «Ак Барс» на своем льду уступил «Металлургу» в стартовом матче серии «Бостон» подписал контракт с Донато, который забил пять голов на Олимпиаде
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972129
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение