Олег Знарок: СКА и «Локомотив» показывают равный хоккей

— Тяжелая игра, хорошо, что выстояли пять минут в меньшинстве. Готовимся к следующему матчу.

— Почему Ковальчук не играл в начале второго периода? — Конек забился, со здоровьем все в порядке.

— С чем связаны изменения в составе? — Игры идут, календарь плотный. Если есть свежие игроки, почему бы их не задействовать.

— Можно сказать, что сегодняшняя игра была ключевой в серии? — Это плей-офф. Здесь сложно о чем-то рассуждать. Равный хоккей команды показывают.

— Плотников в эпизоде с удалением поддался эмоциям? — Нехорошим эмоциям, — передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Локомотив» со счетом 2:0 и повел 2-1 в серии. Дубль оформил Илья Ковальчук. Следующий матч серии состоится 20 марта в Ярославле. Пятая встреча пройдет 23 марта в Петербурге.