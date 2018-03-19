ЦСКА проиграл «Йокериту» в третьем матче плей-офф КХЛ

ЦСКА потерпел поражение от «Йокерита» в третьем полуфинальном матче Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:2 в овертайме.

Первую шайбу в игре забросили хоккеисты финской команды усилиями Олли Палола (32-я минута). Армейцы смогли отыграть отставание в начале третьего периода в результате гола Михаила Пашнина (42-я минута). Решающий бросок нанёс Олли Палола.

Общий счёт в противостоянии — 2:1 в пользу ЦСКА. Следующий матч между командами состоится 20 марта и начнётся в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что дубль Ковальчука принёс СКА победу над «Локомотивом» в третьем матче плей-офф КХЛ.