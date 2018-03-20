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35 сейвов Ринне обеспечили «Нэшвиллу» сухую победу над «Баффало»
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35 сейвов Ринне обеспечили «Нэшвиллу» сухую победу над «Баффало» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:0, сообщает "Советский спорт".
В матче отличились Майк Фишер, Райан Джохансен, Филип Форсберг и Райан Хартман. Голкипер Пекка Ринне отразил все 35 бросков и одержал 40-ю победу в сезоне.
Российский защитник Алексей Емелин отметился голевой передачей.
Ранее «Нэшвилл» обеспечил себе участие в плей-офф.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Баффало Сэйбрз" (Баффало) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
0:1 — Фишер (Саломяки, Йози) — 32:29  0:2 — Джохансен (Форсберг, Арвидссон) — 37:03  0:3 — Форсберг (Арвидссон, Туррис) — 56:09  0:4 — Хартман (Емелин, Сиссонс) — 59:36
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