35 сейвов Ринне обеспечили «Нэшвиллу» сухую победу над «Баффало» 

«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:0, сообщает "Советский спорт".
В матче отличились Майк Фишер, Райан Джохансен, Филип Форсберг и Райан Хартман. Голкипер Пекка Ринне отразил все 35 бросков и одержал 40-ю победу в сезоне.
Российский защитник Алексей Емелин отметился голевой передачей.
Ранее «Нэшвилл» обеспечил себе участие в плей-офф.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Баффало Сэйбрз" (Баффало) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
0:1 — Фишер (Саломяки, Йози) — 32:29 0:2 — Джохансен (Форсберг, Арвидссон) — 37:03 0:3 — Форсберг (Арвидссон, Туррис) — 56:09 0:4 — Хартман (Емелин, Сиссонс) — 59:36