43 сейва Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало» 

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Дубль Кейна помог "Сан-Хосе" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" обыграть "Коламбус" в матче НХЛ

"Айлендерс" и "Тампа" забросили 13 шайб на двоих в матче НХЛ