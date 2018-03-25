43 сейва Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало» 

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Джимми Веси, также отличились Крис Крайдер, Нил Пионк и Мика Зибанеджад. У хозяев шайбу забросил Сэм Райнхарт.
Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 43 из 44 бросков по своим воротам.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Нью-Йорк Рейнджерс" (США, Нью-Йорк) — «Баффало Сэйбрз» (США, Баффало) — 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)
1:0 — Крайдер (Зибанеджад, Фаст) — 16:29;
2:0 — Веси (Цуккарелло) — 18:02;
3:0 — Пионк (Веси, Хейз) — 23:59;
4:0 — Зибанеджад (Крайдер, Пионк) — 28:45 (5x4);
5:0 — Веси (Спунер, Хейз) — 34:47 (5x4);
5:1 — Райнхарт (Окпосо, О'Райлли) — 55:26 (5x4)