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Аналитики: «Вашингтон» Овечкина снова не оставит шансов «Рейнджерс» Бучневича
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Аналитики: «Вашингтон» Овечкина снова не оставит шансов «Рейнджерс» Бучневича 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», который состоится 29 марта.
Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 1.60, по итогам всей встречи — 1.36.
Шансы «Нью-Йорк Рейнджерс» на победу более скромные. Успех в основное время котируется за 4.25, а с учётом овертайма и буллитов — за 3.20.
Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.50.
Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 11.5.
Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.67, меньше 5,5 — за 2.25.
Начало матча — в 3:00 мск.
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