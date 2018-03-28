Аналитики: «Вашингтон» Овечкина снова не оставит шансов «Рейнджерс» Бучневича

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», который состоится 29 марта.

Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 1.60, по итогам всей встречи — 1.36.

Шансы «Нью-Йорк Рейнджерс» на победу более скромные. Успех в основное время котируется за 4.25, а с учётом овертайма и буллитов — за 3.20.

Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.50.

Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 11.5.

Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.67, меньше 5,5 — за 2.25.

Начало матча — в 3:00 мск.