Голы Кузнецова и Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Рейнджерс» 

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде добился победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши, Мэтт Нисканен, а также российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, который отметился еще и результативной передачей.
У хозяев отметились Лиас Андерссон и Матс Цуккарелло.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Нью-Йорк Рейнджерс" (Нью-Йорк) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:4 (0:4, 1:0, 1:0)
0:1 — Оши (Бекстрем, Ержабек) — 02:47,
0:2 — Нисканен (Копли, Овечкин) — 05:13,
0:3 — Овечкин (Карлсон, Бекстрем) — 08:54 (5x4),
0:4 — Кузнецов (Чиассон) — 16:39 (4x5),
1:4 — Андерссон (Веси) — 33:16,
2:4 — Цуккарелло (Хитил, О'Гара) — 44:26