Кузнецов не реализовал буллит в матче с «Рейнджерс»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимает «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:1 после второго периода).

Российский центральный нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не смог реализовать буллит. На 14-й минуте первого периода он не смог переиграть вратаря соперника Хенрика Лундквиста при счете 1:0 в пользу гостей.

В этом сезоне воспитанник челябинского хоккея набрал 75 (24+51) очков в 73 матчах. 25-летний форвард во второй раз в карьере в НХЛ достиг отметки в 75 очков за сезон.

Видео взято с официального сайта НХЛ.