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Кузнецов не реализовал буллит в матче с «Рейнджерс»
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Кузнецов не реализовал буллит в матче с «Рейнджерс» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимает «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:1 после второго периода).
Российский центральный нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не смог реализовать буллит. На 14-й минуте первого периода он не смог переиграть вратаря соперника Хенрика Лундквиста при счете 1:0 в пользу гостей.
В этом сезоне воспитанник челябинского хоккея набрал 75 (24+51) очков в 73 матчах. 25-летний форвард во второй раз в карьере в НХЛ достиг отметки в 75 очков за сезон.
Видео взято с официального сайта НХЛ.
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