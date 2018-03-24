«Монреаль» одержал победу надо «Баффало» в матче НХЛ 

«Монреаль Канадиенс» нанес поражение «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Баффало, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Арттури Лехконен, Пол Байрон и Брендан Галлахер.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Баффало Сэйбрз" (США, Баффало) — «Монреаль Канадиенс» (Канада, Монреаль) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
0:1 — Лехконен (де ла Роуз, Гальченюк) — 04:56;
0:2 — Байрон (Друен, Юдон) — 58:45 (en);
0:3 — Галлахер (Шоу) — 59:16 (en)