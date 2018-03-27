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Овечкина признали первой звездой матча НХЛ
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Овечкина признали первой звездой матча НХЛ 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Российский форвард и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата лиги против «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает "Советский спорт".
Нападающий забросил шайбу и сделал результативную передачу. Всего Овечкин провел на льду 17 минут 41 секунду, нанеся по воротам соперника восемь бросков.
Второй звездой стал еще один россиянин из «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который сыграл 17 минут 36 секунд и также отметился голом и передачей.
Ранее сообщалось, что Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси.
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