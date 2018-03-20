«Нэшвилл» не испытал проблем в матче с «Баффало», у Емелина пас 

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» оказался сильнее «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась в Баффало в «КиБэнк-центре» и завершилась победой гостей — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).
В составе «Нэшвилла» отличились Майк Фишер, Райан Джохансен, Филип Форсберг и Райан Хартман. Российский защитник «хищников» Алексей Емелин провёл на льду 18 минут 48 секунд, заблокировал 1 бросок и заработал показатель полезности «+2».
«Нэшвилл Предаторз» одержал 14-ю победу в последних 15 встречах. Команда Питера Лавиолетта лидирует в НХЛ, набрав 106 очков после 72 матчей.