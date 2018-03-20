Ещё
«Нэшвилл» не испытал проблем в матче с «Баффало», у Емелина пас
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Нэшвилл» не испытал проблем в матче с «Баффало», у Емелина пас 

Чемпионат.com 1 час назад
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» оказался сильнее «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась в Баффало в «КиБэнк-центре» и завершилась победой гостей — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).
В составе «Нэшвилла» отличились Майк Фишер, Райан Джохансен, Филип Форсберг и Райан Хартман. Российский защитник «хищников» Алексей Емелин провёл на льду 18 минут 48 секунд, заблокировал 1 бросок и заработал показатель полезности «+2».
«Нэшвилл Предаторз» одержал 14-ю победу в последних 15 встречах. Команда Питера Лавиолетта лидирует в НХЛ, набрав 106 очков после 72 матчей.
Чемпионат.com: последние новости
Гол Овечкина стал лучшим на неделе в НХЛ, шайбы Кузнецова и Щербака — в топ-10 «Нэшвилл» не испытал проблем в матче с «Баффало», у Емелина пас Кучеров забросил 35-ю шайбу в сезоне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972129
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение