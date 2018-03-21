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Панарин оформил второй хет-трик в карьере НХЛ
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Панарин оформил второй хет-трик в карьере НХЛ 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин набрал 4 (3+1) очка в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», который завершился победой его команды со счётом 5:3. Россиянин оформил свой второй хет-трик в карьере НХЛ. Первый хет-трик он сделал также в ворота «Рейнджерс», когда играл в «Чикаго Блэкхоукс» в сезоне-2015/16.
Панарин выступает в «Коламбусе» первый год, в 74 матчах на его счету 25 голов и 43 передачи.
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Видео трёх голов можно посмотреть в «твиттере» «Коламбус Блю Джекетс».
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