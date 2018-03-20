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Ринне догнал Василевского по количеству побед и «сухарей» в сезоне НХЛ
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Ринне догнал Василевского по количеству побед и «сухарей» в сезоне НХЛ 

Чемпионат.com 8 часов назад
Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне сыграл на ноль в матче с «Баффало Сэйбрз», который завершился победой его команды со счётом 4:0.
Финский голкипер оформил седьмой «сухарь» в сезоне и догнал по этому показателю вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского. Оба хоккеиста также делят первое место по количеству побед в сезоне — 40.
Ринне провёл 53 матча с процентом отражённых бросков 93,1 и коэффициентом надёжности 2,21. Василевский в 58 матчах отразил 92,2% бросков и пропускает в среднем 2,53 шайбы за игру.
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