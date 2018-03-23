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«Детройт» лишился шансов на попадание в плей-офф НХЛ
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«Детройт» лишился шансов на попадание в плей-офф НХЛ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Детройт Ред Уингз» проиграл «Вашингтон Кэпиталз» (0:1) в матче регулярного чемпионата и лишился шансов на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
На данный момент «крылья» занимают 13-е место в лиге с 65-ю очками, отставая от восьмого места на 17 баллов. До конца регулярного чемпионата осталось восемь матчей.
"Детройт" не смог выйти в плей-офф второй раз подряд, в сезоне-2016/17 команда заняла 14-е место по итогам регулярного чемпионата.
Ранее сообщалось, что в плей-офф не вышел «Чикаго Блэкхоукс».
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