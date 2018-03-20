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Финансирование ХК «Автомобилист» останется на уровне текущего сезона
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Финансирование ХК «Автомобилист» останется на уровне текущего сезона 

ТАСС 1 час назад
Фото: Алтайская правда
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Финансирование екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» останется на уровне текущего сезона или станет чуть выше. Об этом сообщил во вторник на пресс— конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС президент «Автомобилиста» Андрей Козицын.
"Финансирование, я думаю, на уровне текущего сезона, может быть, будет чуть больше. Зависит от того, с кем договоримся, на каких условиях договоримся, и кто из игроков подтвердит участие", — сказал Козицын.
В марте 2017 года президент ХК «Автомобилист» сообщил, что бюджет хоккейного клуба составляет примерно 1,2 млрд рублей и останется таким же на следующий сезон.
"Автомобилист" занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, что стало лучшим результатом для клуба в его истории. В первом раунде плей-офф команда проиграла магнитогорскому «Металлургу».
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