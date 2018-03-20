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Защитник СКА Рундблад выбыл на две недели
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Защитник СКА Рундблад выбыл на две недели 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: ТАСС
Защитник петербургского СКА Дэвид Рундблад выбыл из строя до 2 апреля, сообщает пресс-служба КХЛ.
27-летний швед, таким образом, пропустит все оставшиеся матчи серии с ярославским «Локомотивом». После трёх игр счёт в серии 2-1 в пользу санкт-петербургского клуба.
В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина защитник сыграл две игры, проводя на льду чуть больше 11 минут за матч, не набрав очков с нейтральным показателем полезности. В регулярном чемпионате на его счету 11 (2+9) очков в 39 играх при показателе полезности «+23».
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