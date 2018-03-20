Зубов из-за травмы не сыграет в ближайших матчах «Салавата»

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Зубов помещён в список травмированных до 22 марта и не сможет помочь команде в двух гостевых матчах серии полуфинала Востока с «Трактором». Счёт в серии — 1-1, третий матч состоится 20 марта, четвёртый — 21-го. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

31-летний нападающий получил травму во втором матче серии, в котором сыграл девять с половиной минут и заработал показатель полезности «-1». В этом плей-офф на его счету две заброшенные шайбы и одна результативная передача в восьми играх при показателе полезности «-3».