Плотников пропустит матчи с «Локомотивом»

Нападающий СКА пропустит две игры с «Локомотивом» из-за дисквалификации

Нападающий хоккейного клуба СКА Сергей Плотников пропустит две игры из-за штрафа, который он получил в третьем матче серии 1/2 финала Западной конференции КХЛ с «Локомотивом», сообщает "Советский спорт"

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего СКА Сергея Плотникова наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.3.2. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу", — говорится в заявлении КХЛ.

Ранее сообщалось, что СКА победил «Локомотив» и вышел вперед в серии.

Следующий матч серии пройдет 20 марта в Ярославле.