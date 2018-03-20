Ещё
Плотников пропустит матчи с «Локомотивом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нападающий СКА пропустит две игры с «Локомотивом» из-за дисквалификации 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий хоккейного клуба СКА Сергей Плотников пропустит две игры из-за штрафа, который он получил в третьем матче серии 1/2 финала Западной конференции КХЛ с «Локомотивом», сообщает "Советский спорт".
"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего СКА Сергея Плотникова наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.3.2. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу", — говорится в заявлении КХЛ.
Ранее сообщалось, что СКА победил «Локомотив» и вышел вперед в серии.
Следующий матч серии пройдет 20 марта в Ярославле.
Газета.Ru: последние новости
Умер Юрий Шаталов Вратарь "Рейнджерс" Георгиев рассказал о различиях между жизнью в России и США Сушинский приступил к исполнению обязанностей президента "Авангарда"
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018205
Скончался Юрий Шаталов5
Кафельников закрутил роман cо стюардессой2
Необъяснимая смерть спившейся звезды спорта4
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение