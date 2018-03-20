Егор Рыков: «Второй и третий матчи с „Локомотивом“ были схожи»

Защитник питерского СКА Егор Рыков , в интервью клубно пресс-службе после матча с «Локомотивом» (2:0) отметил хорошую атмосферу на арене в Ярославле, а также добавил, что второй и третий матч были схожи по характеру. СКА ведет в серии 2:1.

— Насколько здесь давят трибуны?

— Да, «Локомотив» здесь хорошо поддерживают. Но и наши болельщики приехали, за что им большое спасибо. Их слышно. Хорошая атмосфера была.

— Чем отличается этот матч от предыдущих?

— Я первые игры смотрел со стороны, поэтому тяжело сказать. Мне кажется, вторая и третья игры были схожи. Много борьбы было.