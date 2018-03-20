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Егор Рыков: «Второй и третий матчи с „Локомотивом“ были схожи»
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Егор Рыков: «Второй и третий матчи с „Локомотивом“ были схожи» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Защитник питерского СКА Егор Рыков, в интервью клубно пресс-службе после матча с «Локомотивом» (2:0) отметил хорошую атмосферу на арене в Ярославле, а также добавил, что второй и третий матч были схожи по характеру. СКА ведет в серии 2:1.
— Насколько здесь давят трибуны?
— Да, «Локомотив» здесь хорошо поддерживают. Но и наши болельщики приехали, за что им большое спасибо. Их слышно. Хорошая атмосфера была.
— Чем отличается этот матч от предыдущих?
— Я первые игры смотрел со стороны, поэтому тяжело сказать. Мне кажется, вторая и третья игры были схожи. Много борьбы было.
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