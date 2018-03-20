Хоккеисты Архангельска будут бороться за поездку в Сочи

Архангельская хоккейная команда «Ледокол» и «ХК Вельск» будут бороться за победу на региональном этапе «Ночной хоккейной лиги». Победитель отправится на игры в Сочи.

В Архангельской области сформировались два дивизиона «Ночной хоккейной лиги», это «Любитель 40+» и «Любитель 18+ Лига Надежды», кроме этого в НХЛ принимают участие 13 команд из разных районов и городов Архангельской области, которые объединяет неподдельная страсть по хоккею с шайбой. В этом сезоне в дивизионе Любитель 40+ победитель уже определился, им стала команда «Помор». Она представит Архангельскую команду в мае на играх в Сочи. А кто поедет от дивизиона «Любитель 18+ Лига Надежды», мы узнаем в конце марта.

В минувшие выходные определились финалисты ими стали архангельская команда «Ледокол» и «ХК Вельск» из города Вельска. Сильнейшим предстоит встретиться в финальных играх, которые пройдут 25 марта в Устьянах, в новом Ледовом дворце поселка Березник и 31 марта в Архангельске. Вторая игра пройдет во Дворце спорта профсоюзов 31 марта в 19:30. Любители хоккея приглашают всех неравнодушных прийти и поболеть. Финал обещает быть красивым. Ведь за поездку в Сочи будут бороться одни из самых сильных команд НХЛ.