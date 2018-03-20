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Барабанов: матч с «Локомотивом» отнял много сил, было много стычек и меньшинства
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Барабанов: матч с «Локомотивом» отнял много сил, было много стычек и меньшинства 

Чемпионат.com 3 часа назад
Нападающий СКААлександр Барабанов поделился мнением о победе над «Локомотивом» в третьем матче серии (2:0).
«Очень сложная игра, было много стычек, приходилось выполнять много черновой работы, часто играли в меньшинстве.
Эпизод с первой шайбой? Я не видел момента и не могу ничего сказать. Да и не ко мне этот вопрос.
Сил СКА после Олимпиады хватает, у нас была пауза, мы восстановились», — заявил нападающий в интервью официальному каналу СКА в YouTube.
После трёх матчей СКА ведёт в серии со счётом 2-1.
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