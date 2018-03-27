«Ак Барс» и «Трактор» встретятся в финале Восточной конференции

Казанский «Ак Барс» и челябинский «Трактор» сыграют в финале Восточной конференции Кубка Гагарина — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

Перед выходом в финал «Ак Барс» одержал лидерство над хабаровским «Амуром» (4-1) и магнитогорским «Металлургом» (4-1). «Трактор» обыгрывал «Нефтехимика» (4-1) и «Салават Юлаев».

В финале Западной конференции встретятся московский ЦСКА и петербургский СКА.

Ранее Челябинский «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1 и вышел в финал Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).