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«Ак Барс» и «Трактор» встретятся в финале Восточной конференции
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«Ак Барс» и «Трактор» встретятся в финале Восточной конференции 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Казанский «Ак Барс» и челябинский «Трактор» сыграют в финале Восточной конференции Кубка Гагарина — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
Перед выходом в финал «Ак Барс» одержал лидерство над хабаровским «Амуром» (4-1) и магнитогорским «Металлургом» (4-1). «Трактор» обыгрывал «Нефтехимика» (4-1) и «Салават Юлаев».
В финале Западной конференции встретятся московский ЦСКА и петербургский СКА.
Ранее Челябинский «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1 и вышел в финал Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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