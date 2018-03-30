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«Ак Барс» одержал победу над «Трактором» в первом матче финала Востока
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«Ак Барс» одержал победу над «Трактором» в первом матче финала Востока 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Казанский «Ак Барс» на своей площадке обыграл челябинский «Трактор» в первом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает ТАСС.
Счет открыли гости: на 26-й минуте точным броском отметился Рикард Йюнге.
В составе победителей голевыми действиями отметились Станислав Галиев и Джастин Азеведу.
Счет в серии стал 1-0 в пользу казанцев.
КХЛ. Плей-офф. Финал. Восток. 1-й матч "Ак Барс" (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) 0:1 — Йюнге (Виделль) — 25:44 1:1 — Галиев (Манухов, Косов) — 51:00 2:1 — Азеведу (Марков, Ландер) — 53:44
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