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«Ак Барс» вновь обыграл «Трактор» в финале Восточной конференции
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«Ак Барс» вновь обыграл «Трактор» в финале Восточной конференции 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
Казанский «Ак Барс» одержал победу над челябинским «Трактором» во втором матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Андрей Марков, Александр Бурмистров, Джастин Азеведу и Данис Зарипов. У гостей авторами голов стали Рикард Йюнге, Александр Рыбаков и Алексей Кручинин.
Счет в серии 2-0 в пользу казанцев.
КХЛ. Плей-офф. Финал. Восток. 2-й матч
"Ак Барс" (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 (0:2, 3:1, 1:0)
0:1 — Йюнге (Бэйлен, Виделль) — 04:07 (5x4),
0:2 — Рыбаков (Кокуев) — 05:35,
1:2 — Марков (Зарипов, Галиев) — 22:53,
2:2 — Бурмистров (Токранов, Потапов) — 24:24,
3:2 — Азеведу (Ткачёв, Галиев) — 30:21 (5x3),
3:3 — Кручинин (Шаров) — 36:44 (4x4),
4:3 — Зарипов (Токранов, Азеведу) — 45:13 (5x4)
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