Экс-тренер «Салавата Юлаева» назвал причины неудач клуба в матчах с «Трактором» 

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Рафаил Ишматов прокомментировал ход серии плей-офф КХЛ между уфимской командой и челябинским «Трактором».
"Я говорил, что тот, кто выиграет пятый матч, одержит победу во всей серии. Но «Трактор» опроверг этот прогноз. И в данном случае мне непонятен не сам факт победы челябинцев, а то, почему они с таким счетом разгромили «Салават» в шестой встрече. Только главный тренер уфимцев может сказать, что у них не получилось.
Могу только сказать, что не лучшим образом сыграл вратарь Бен Скривенс, допустивший грубейшие ошибки. После таких неудач командный дух, конечно, падает. Тем более многие хоккеисты просто могли не успеть восстановиться — больше двух недель они безостановочно играют в плей-офф", — цитирует специалиста газета «Известия».
После шести матчей счет в серии равный — 3-3. Решающая встреча состоится 27 марта в Уфе.