Ещё
Экс-тренер «Салавата Юлаева» назвал причины неудач клуба в матчах с «Трактором»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-тренер «Салавата Юлаева» назвал причины неудач клуба в матчах с «Трактором» 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Рафаил Ишматов прокомментировал ход серии плей-офф КХЛ между уфимской командой и челябинским «Трактором».
"Я говорил, что тот, кто выиграет пятый матч, одержит победу во всей серии. Но «Трактор» опроверг этот прогноз. И в данном случае мне непонятен не сам факт победы челябинцев, а то, почему они с таким счетом разгромили «Салават» в шестой встрече. Только главный тренер уфимцев может сказать, что у них не получилось.
Могу только сказать, что не лучшим образом сыграл вратарь Бен Скривенс, допустивший грубейшие ошибки. После таких неудач командный дух, конечно, падает. Тем более многие хоккеисты просто могли не успеть восстановиться — больше двух недель они безостановочно играют в плей-офф", — цитирует специалиста газета «Известия».
После шести матчей счет в серии равный — 3-3. Решающая встреча состоится 27 марта в Уфе.
Газета.Ru: последние новости
"Анахайм" в овертайме переиграл "Эдмонтон" в матче НХЛ "Амур" продлил контракты с хоккеистами Коларжем и Зогорной "Филадельфия" вырвала победу над "Рейнджерс"
 Ещё 52 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти футболиста после удара мячом11
Британская антидопинговая база подверглась атаке7
Шипулина заподозрили в использовании допинга65
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Голландия разгромила Португалию в товарищеском матче2
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение