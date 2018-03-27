Экс-тренер «Салавата Юлаева» назвал причины неудач клуба в матчах с «Трактором»

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Рафаил Ишматов прокомментировал ход серии плей-офф КХЛ между уфимской командой и челябинским «Трактором».

"Я говорил, что тот, кто выиграет пятый матч, одержит победу во всей серии. Но «Трактор» опроверг этот прогноз. И в данном случае мне непонятен не сам факт победы челябинцев, а то, почему они с таким счетом разгромили «Салават» в шестой встрече. Только главный тренер уфимцев может сказать, что у них не получилось.

Могу только сказать, что не лучшим образом сыграл вратарь Бен Скривенс , допустивший грубейшие ошибки. После таких неудач командный дух, конечно, падает. Тем более многие хоккеисты просто могли не успеть восстановиться — больше двух недель они безостановочно играют в плей-офф", — цитирует специалиста газета «Известия»

После шести матчей счет в серии равный — 3-3. Решающая встреча состоится 27 марта в Уфе.