Экс-тренер «Салавата Юлаева»: «Трактор» можно обыграть за счет опыта 

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Рафаил Ишматов поделился ожиданиями перед заключительным матчем серии плей-офф КХЛ между уфимской команды и челябинским «Трактором». По его мнению, опыт хоккеистов «Салавата» поможет добиться победы и выйти в следующий раунд.
"Седьмой матч будет другим — более осторожным и упорным, нежели шестая встреча. У уфимцев есть хоккеисты, понимающие игру и имеющие за плечами не один год выступлений в самых непростых ситуациях. Убежден, что опыт и мастерство все-таки будут иметь решающее значение, и в седьмой игре «Салават Юлаев» выиграет у «Трактора». Пусть и с минимальным перевесом. Все решат характер и способность игроков к коллективным действиям. Кто проявит свое чувство долга, тот и победит", — цитирует Ишматова газета «Известия».
После шести матчей счет в серии равный — 3-3. Решающая встреча состоится 27 марта в Уфе.