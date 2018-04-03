Форвард «Ак Барса» Секач не сыграет до конца плей-офф КХЛ

ТАСС , 3 апреля. Нападающий казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» Иржи Секач выбыл из строя до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Чешский хоккеист получил повреждение в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (3:1) и не принимал участия в первом матче полуфинала с «Трактором» (2:1). Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что Секач пропустит серию с «Трактором», а в случае выхода в финал может сыграть «на уколах».

"Секач внесен в список травмированных до 27 апреля", — сообщает пресс-служба. Финальная серия Кубка Гагарина начнется 14 апреля и, если будут сыграны все семь матчей, завершится 26 апреля.

Третий матч серии между «Ак Барсом» и «Трактором» пройдет в Челябинске во вторник, начало в 17:00 мск. Счет в серии 2-0 в пользу казанского клуба.