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Генменеджер ХК «Ак Барс»: Секач не сыграет в серии плей-офф КХЛ с «Трактором»
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Генменеджер ХК «Ак Барс»: Секач не сыграет в серии плей-офф КХЛ с «Трактором» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Чешский нападающий казанского «Ак Барса» Иржи Секач пропустит полуфинальную серию плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским «Трактором» из-за травмы руки. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов.
Игрок получил повреждение в пятом матче четвертьфинальной серии с магнитогорским «Металлургом» (3:1) и не принимал участия в первом матче с «Трактором» (2:1).
"У Секача травма руки, она лечится пять недель. В серии с «Трактором» он не сыграет точно, а если выйдем в финал, то, возможно, там выйдет на уколах", — сообщил Якубов.
25-летний хоккеист стал лучшим бомбардиром «Ак Барса» в регулярном чемпионате, набрав 42 очка (16 заброшенных шайб + 26 результативных передач) в 50 матчах. В 10 играх плей— офф текущего сезона на счету чешского нападающего четыре заброшенные шайбы и восемь результативных передач.
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