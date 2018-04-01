Генменеджер ХК «Ак Барс»: Секач не сыграет в серии плей-офф КХЛ с «Трактором»

МОСКВА, 1 апреля. / ТАСС /. Чешский нападающий казанского «Ак Барса» Иржи Секач пропустит полуфинальную серию плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским «Трактором» из-за травмы руки. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов.

Игрок получил повреждение в пятом матче четвертьфинальной серии с магнитогорским «Металлургом» (3:1) и не принимал участия в первом матче с «Трактором» (2:1).

"У Секача травма руки, она лечится пять недель. В серии с «Трактором» он не сыграет точно, а если выйдем в финал, то, возможно, там выйдет на уколах", — сообщил Якубов.

25-летний хоккеист стал лучшим бомбардиром «Ак Барса» в регулярном чемпионате, набрав 42 очка (16 заброшенных шайб + 26 результативных передач) в 50 матчах. В 10 играх плей— офф текущего сезона на счету чешского нападающего четыре заброшенные шайбы и восемь результативных передач.