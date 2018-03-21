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«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии
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«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Челябинский «Трактор» обыграл «Салавату Юлаеву» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции со счетом 4:1 и сравнял счет в серии (2-2). Об этом сообщает «Советский спорт».
В составе «Трактора» голами отличились Ник Бэйлен, Рихард Гюнге, Александр Шаров и Артем Бородкин. Единственную шайбу в составе гостей забил Теэм Хартикайнен.
КХЛ — плей-офф. 1/2 финала — Восток. 4-й матч
Трактор (Челябинск) — Салават Юлаев (Уфа) — 4: 1 (1:1, 2:0, 1:0)
1:0 — Бэйлен (Кравцов, Исаев) — 08:01 (5x5)
1:1 — Хартикайнен (Кемппайнен, Умарк) — 16:59 (5x5)
2:1 — Йюнге (Шинин, Бэйлен) — 20:11 (5x5)
3:1 — Шаров (Вишневский, Кравцов) — 34:30 (5x5)
4:1 — Бородкин (Демченко, Бэйлен) — 51:21 (5x4)
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