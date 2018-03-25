«Трактор» забросил семь шайб в ворота «Салавата Юлаева» и сравнял счет в серии

У гостей автором единственного гола стал Филипп Ларсен.

Газета.Ru: последние новости

"СКА-Нефтяник" стал чемпионом России по хоккею с мячом

У Зарипова диагностировано сотрясение мозга по итогам матча с "Металлургом"

Врач "Йокерита" рассказал о сложностях самого продолжительного матча в истории КХЛ