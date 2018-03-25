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«Трактор» забросил семь шайб в ворота «Салавата Юлаева» и сравнял счет в серии
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«Трактор» забросил семь шайб в ворота «Салавата Юлаева» и сравнял счет в серии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Челябинский «Трактор» на своем льду нанес разгромное поражение уфимскому «Салавату Юлаеву» в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции. Встреча завершилась со счетом 7:1, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Александр Черников, Рикард Йюнге, Александр Шинин, Алексей Кручинин, Семен Кокуев, Ник Бэйлен и Александр Рыбаков.
У гостей автором единственного гола стал Филипп Ларсен.
КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Восток. 6-й матч
"Трактор" (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 7:1 (0:0, 6:1, 1:0)
1:0 — Черников — 20:47,
2:0 — Йюнге (Шаров, Бэйлен) — 22:47,
3:0 — Шинин (Виделль) — 27:19,
3:1 — Ларсен (Умарк) — 30:45 (5x4),
4:1 — Кручинин — 32:35 (5x4),
5:1 — Кокуев (Рыбаков) — 32:52,
6:1 — Бэйлен (Йюнге, Щехура) — 34:32,
7:1 — Рыбаков (Кокуев) — 50:52
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