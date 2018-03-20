Потехин, Клопов и Кириллов продлили контракты с «Амуром»

25-летний Потехин в сезоне 2017/2018 провел 53 игры и набрал 13 очков (7+6), Клопов в 45 играх имеет в своем активе 9 очков (2+7), а форвард Дмитрий Кириллов нынешний сезон полностью пропустил, в связи с полученным повреждением в межсезонье.

Хабаровский клуб в минувшем сезоне вышел плей-офф Кубка Гагарина, где уступил казанскому "Ак Барсу" в пяти матчах.