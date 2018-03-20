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Потехин, Клопов и Кириллов продлили контракты с «Амуром»
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Потехин, Клопов и Кириллов продлили контракты с «Амуром» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: РИА Новости
"Амур" заключил новые контракты с нападающими Богданом Потехиным, Дмитрием Клоповым и Дмитрием Кирилловым, сообщает официальный Твиттер клуба. Все соглашения рассчитаны на один сезон.
25-летний Потехин в сезоне 2017/2018 провел 53 игры и набрал 13 очков (7+6), Клопов в 45 играх имеет в своем активе 9 очков (2+7), а форвард Дмитрий Кириллов нынешний сезон полностью пропустил, в связи с полученным повреждением в межсезонье.
Хабаровский клуб в минувшем сезоне вышел плей-офф Кубка Гагарина, где уступил казанскому "Ак Барсу" в пяти матчах.
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