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В Химках завершился третий сезон Хоккейной лиги
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В Химках завершился третий сезон Хоккейной лиги 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На базе учебно‐тренировочного центра «Новогорск» состоялся финальный матч третьего сезона Химкинской хоккейной лиги, в котором прошлогодний обладатель трофея ГИБДД в упорной борьбе обыграл подрезковский «Труд» со счетом 7:5.
Заявки на участие в третьем сезоне Химкинской хоккейной лиги подали четыре команды. Одержав победы в полуфинальных встречах, в главный матч ХХЛ вышли прошлогодние финалисты ГИБДД и «Труд».
Перед финальной встречей явными фаворитами выглядели хоккеисты ГИБДД, в регулярном чемпионате не потерпевшие ни одного поражения. И действующий обладатель переходящего трофея с первых минут матча подтвердил свои намерения на третье чемпионство.
Бронзовые награды турнира в напряженном матче за третье место завоевала команда «Менделеево».
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