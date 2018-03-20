В Химках завершился третий сезон Хоккейной лиги

На базе учебно‐тренировочного центра «Новогорск» состоялся финальный матч третьего сезона Химкинской хоккейной лиги, в котором прошлогодний обладатель трофея ГИБДД в упорной борьбе обыграл подрезковский «Труд» со счетом 7:5.

Заявки на участие в третьем сезоне Химкинской хоккейной лиги подали четыре команды. Одержав победы в полуфинальных встречах, в главный матч ХХЛ вышли прошлогодние финалисты ГИБДД и «Труд».

Перед финальной встречей явными фаворитами выглядели хоккеисты ГИБДД, в регулярном чемпионате не потерпевшие ни одного поражения. И действующий обладатель переходящего трофея с первых минут матча подтвердил свои намерения на третье чемпионство.

Бронзовые награды турнира в напряженном матче за третье место завоевала команда «Менделеево».