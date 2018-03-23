Омичи смогут выбрать лучшего игрока «Авангарда» в сезоне 

Омский «Авангард» на своём официальном сайте запустил голосование за звание лучшего игрока команды в сезоне 2017/2018. Победитель голосования получит Приз имени Леонида Киселёва.
На звание лучшего игрока сезона претендуют восемь хоккеистов «Авангарда». Среди них вратарь Доминик, защитники Евгений Медведев, Егор Мартынов, Максим Минеев. Нападающие Илья Михеев, Кирилл Семёнов, Семён Кошелев, Андре Петерссон.
Напомним, что Приз имени Леонида Киселёва вручается с 2015 года. «Авангард» в нынешнем сезоне занял седьмое место в Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпиона. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина омская команда уступила «Салавату Юлаеву». После этого президент «Авангарда» Владимир Шалаев ушёл в отставку. Его место занял экс-хоккеист «ястребов» Максим Сушинский.