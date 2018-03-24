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ЦСКА победил «Йокерит» и вышел в 1/2 финала плей-офф КХЛ
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ЦСКА победил «Йокерит» и вышел в 1/2 финала плей-офф КХЛ 

ТАСС 9 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 24 марта. Московский ЦСКА одержал победу над хельсинкским «Йокеритом» со счетом 4:3 в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча прошла в Финляндии.
В составе победителей шайбы забросили Андрей Кузьменко (13-я минута), Михаил Григоренко (21), Кирилл Петров (28) и Сергей Андронов (33). В составе хозяев заброшенными шайбами отличились Томми Хухтала (18), Эли Толванен (19) и Джон Норман (24).
Нападающий ЦСКА Иван Телегин провел свой 200-й матч в КХЛ, он выступал в игре с «Йокеритом» в третьем звене и не отметился результативными действиями. Его одноклубник нападающий Александр Попов также провел юбилейную (100-ю) игру в лиге, отметившись в матче голевой передачей на Петрова.
Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу ЦСКА, который сыграет в финале Западной конференции с санкт-петербургским СКА. Первая игра состоится 29 марта в Санкт-Петербурге.
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