ЦСКА победил «Йокерит» и вышел в 1/2 финала плей-офф КХЛ

ТАСС , 24 марта. Московский ЦСКА одержал победу над хельсинкским «Йокеритом» со счетом 4:3 в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча прошла в Финляндии.

Нападающий ЦСКА Иван Телегин провел свой 200-й матч в КХЛ, он выступал в игре с «Йокеритом» в третьем звене и не отметился результативными действиями. Его одноклубник нападающий Александр Попов также провел юбилейную (100-ю) игру в лиге, отметившись в матче голевой передачей на Петрова.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу ЦСКА, который сыграет в финале Западной конференции с санкт-петербургским СКА. Первая игра состоится 29 марта в Санкт-Петербурге.