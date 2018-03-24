ЦСКА вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Счёт по матчам после сегодняшней встречи стал 4:2.

Как передаёт РИА Новости, столичные армейцы в полуфинале Кубка Гагарина сыграют с действующим обладателем трофея петербургским СКА. Первая игра состоится 29 марта в Петербурге.