Ещё
Умер чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умер чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Бывший хоккеист сборной СССР Юрий Шаталов ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на официальном сайте клуба «Легенды хоккея».
Причины смерти не уточняются. Клуб выразил соболезнования родственникам спортсмена.
Шаталов выступал на позиции защитника. Уроженец Омска дебютировал во взрослом хоккее в 16 лет, играя за местный клуб «Спартак». Хоккеист дебютировал в составе сборной СССР в возрасте 28 лет.
В составе советской национальной команды Шаталов выигрывал чемпионат мира в Финляндии в 1974 году. Он участвовал в двух Суперсериях между сборными СССР и Канады в 1972 и 1974 годах. Также хоккеист становился чемпионом СССР в составе ЦСКА и «Крыльев Советов». В активе Шаталова 32 заброшенные шайбы в 441 играх в первенстве СССР. После завершения карьеры Шаталов участвовал соревнованиях среди ветеранов в составе команды «Легенды СССР».
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой82
Названы самые высокооплачиваемые футболисты России19
Загитовой отказали в новых рекордах51
Незнакомцы испортили день сборной России6
WADA назвало два последних условия для России18
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение