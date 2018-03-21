Умер чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР

Бывший хоккеист сборной СССР Юрий Шаталов ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на официальном сайте клуба «Легенды хоккея».

Причины смерти не уточняются. Клуб выразил соболезнования родственникам спортсмена.

Шаталов выступал на позиции защитника. Уроженец Омска дебютировал во взрослом хоккее в 16 лет, играя за местный клуб «Спартак» . Хоккеист дебютировал в составе сборной СССР в возрасте 28 лет.

В составе советской национальной команды Шаталов выигрывал чемпионат мира в Финляндии в 1974 году. Он участвовал в двух Суперсериях между сборными СССР и Канады в 1972 и 1974 годах. Также хоккеист становился чемпионом СССР в составе ЦСКА и «Крыльев Советов». В активе Шаталова 32 заброшенные шайбы в 441 играх в первенстве СССР. После завершения карьеры Шаталов участвовал соревнованиях среди ветеранов в составе команды «Легенды СССР».