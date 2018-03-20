18-летний форвард «Трактора» набрал девятое очко в плей-офф и догнал Кузнецова и Ничушкина 

18-летний нападающий «Трактора» Виталий Кравцов отдал две голевые передачи в матче против «Салавата Юлаева» и набрал 9 (6+3) очков в нынешнем Кубке Гагарина. Он вышел на седьмое место в списке лучших юниоров в плей-офф чемпионатов России, догнав других челябинских нападающих — Евгения Кузнецова и Валерия Ничушкина. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)
Лучшие бомбардиры U-20 в плей-офф чемпионатов России
Игрок
Сезон
Возраст*
О (Г+П)
1998/99 Динамо
16 (10+6)
2005/06 Металлург Мг 15 (5+10)
3. Олег КВАША
1996/97 11 (4+7)
4. Алексей ЯШИН
1992/93 Динамо
10 (7+3)
5. Евгений КУЗНЕЦОВ
2011/12 Трактор
9 (7+2)
2017/18 Трактор
9 (6+3)
7. Валерий НИЧУШКИН
2012/13 Трактор
9 (6+3)
2002/03 8 (5+3)
1997/98 ХК ЦСКА
7 (5+2)
2006/07 Авангард
7 (3+4)
* На начало плей-офф