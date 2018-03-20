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18-летний форвард «Трактора» набрал девятое очко в плей-офф и догнал Кузнецова и Ничушкина
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18-летний форвард «Трактора» набрал девятое очко в плей-офф и догнал Кузнецова и Ничушкина 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
18-летний нападающий «Трактора» Виталий Кравцов отдал две голевые передачи в матче против «Салавата Юлаева» и набрал 9 (6+3) очков в нынешнем Кубке Гагарина. Он вышел на седьмое место в списке лучших юниоров в плей-офф чемпионатов России, догнав других челябинских нападающих — Евгения Кузнецова и Валерия Ничушкина. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)
Лучшие бомбардиры U-20 в плей-офф чемпионатов России
Игрок
Сезон
Возраст*
О (Г+П)
1. Максим АФИНОГЕНОВ
1998/99  Динамо
16 (10+6)
2. Евгений МАЛКИН
2005/06  Металлург Мг  15 (5+10)
3. Олег КВАША
1996/97  11 (4+7)
4. Алексей ЯШИН
1992/93  Динамо
10 (7+3)
5. Евгений КУЗНЕЦОВ
2011/12  Трактор
9 (7+2)
6. Виталий КРАВЦОВ
2017/18  Трактор
9 (6+3)
7. Валерий НИЧУШКИН
2012/13  Трактор
9 (6+3)
8. Александр СЕМИН
2002/03  8 (5+3)
9. Николай ПРОНИН
1997/98  ХК ЦСКА
7 (5+2)
10. Алексей ЧЕРЕПАНОВ
2006/07  Авангард
7 (3+4)
* На начало плей-офф
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